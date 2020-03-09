Большой театр отменил гастроли во Франции из-за COVID-19

Короткая ссылка
Матвей Иващенко
Гастроли Государственного академического Большого театра (ГАБТ) во Франции отменены после того, как французские власти запретили из-за угрозы коронавируса проведение любых массовых мероприятий, предполагающих участие более 1 тыс. человек.
Большой театр отменил гастроли во Франции из-за COVID-19
  • Reuters

«Все закрыто, спектакли, концерты и другие массовые мероприятия, подразумевающие более 1 тыс. человек, отменены. Мы успели обзвонить всех участников предполагавшихся выступлений во Франции, и сегодня Большой театр не полетел на гастроли» — цитирует ТАСС генерального директора ГАБТ Владимира Урина.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран говорил о необходимости отмены всех событий, где будет задействовано более 1 тыс. человек. В местах распространения коронавируса данный запрет должен касаться мероприятий с любым количеством участников, считает министр. 

Количество заболевших новым коронавирусом во Франции, по последним данным, превышает 1,1 тыс. человек, 19 из них умерли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить