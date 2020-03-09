Большой театр отменил гастроли во Франции из-за COVID-19

Гастроли Государственного академического Большого театра (ГАБТ) во Франции отменены после того, как французские власти запретили из-за угрозы коронавируса проведение любых массовых мероприятий, предполагающих участие более 1 тыс. человек.

«Все закрыто, спектакли, концерты и другие массовые мероприятия, подразумевающие более 1 тыс. человек, отменены. Мы успели обзвонить всех участников предполагавшихся выступлений во Франции, и сегодня Большой театр не полетел на гастроли» — цитирует ТАСС генерального директора ГАБТ Владимира Урина.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран говорил о необходимости отмены всех событий, где будет задействовано более 1 тыс. человек. В местах распространения коронавируса данный запрет должен касаться мероприятий с любым количеством участников, считает министр.

Количество заболевших новым коронавирусом во Франции, по последним данным, превышает 1,1 тыс. человек, 19 из них умерли.