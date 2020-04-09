Подведены итоги цифровой Недели моды

Подведены итоги первого этапа Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая впервые полностью прошла онлайн.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Новые коллекции представили 36 брендов, из них 32 — в формате видеопрезентаций.

«Основная задача Недели моды — продвигать новые коллекции. У цифровой Недели моды ещё одна функция — поддержать дома моды, которые не остановились», — заявил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

По его словам, это огромная индустрия.

Со своей стороны, заместитель главного редактора итальянского Vogue, глава Vogue Talents Сара Соццани-Майно отметила, что проведение Недели моды онлайн позволило дизайнерам быть увиденными в сложный исторический момент.

Ранее сообщалось, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.

Newinform сообщал об онлайн-трансляциях конкурса «Мисс Москва — 2020».