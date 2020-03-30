Конкурс «Мисс Москва — 2020» запускает онлайн-трансляции
- © missmoscow_official
Об этом сообщает Newinform.
«Конкурс идёт в ногу со временем и позволяет девушкам максимально раскрыть свою индивидуальность и познать себя», — заявила руководитель оргкомитета Варвара Полетаева.
Следить за подготовкой конкурсанток к финалу можно по хештегу #МиссМосква2020 на видеоплатформе социальной сети «Одноклассники». Там пройдут прямые трансляции мастер-классов, репетиций.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.