Конкурс «Мисс Москва — 2020» запускает онлайн-трансляции

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Конкурс «Мисс Москва — 2020» будет проводить онлайн-трансляции.
Конкурс «Мисс Москва — 2020» запускает онлайн-трансляции
  • © missmoscow_official
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Об этом сообщает Newinform.

«Конкурс идёт в ногу со временем и позволяет девушкам максимально раскрыть свою индивидуальность и познать себя», — заявила руководитель оргкомитета Варвара Полетаева.

Следить за подготовкой конкурсанток к финалу можно по хештегу #МиссМосква2020 на видеоплатформе социальной сети «Одноклассники». Там пройдут прямые трансляции мастер-классов, репетиций.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.

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