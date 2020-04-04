Певица Pink рассказала о положительном тесте на коронавирус

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Американская певица Pink сообщила, что сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Певица Pink рассказала о положительном тесте на коронавирус
  • globallookpress.com

«Две недели назад у моего трёхлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста оказался положительным», — сообщила она в Twitter.

По её словам, вся семья на протяжении двух недель оставалась дома и следовала указаниям врача.

Повторный тест показал отрицательный результат.

Она отметила, что выделила миллион долларов в фонды помощи в борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее коронавирусом заразился российский артист Лев Лещенко, после лечения тесты дали отрицательный результат.

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