Певица Pink рассказала о положительном тесте на коронавирус

Американская певица Pink сообщила, что сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Две недели назад у моего трёхлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста оказался положительным», — сообщила она в Twitter.

По её словам, вся семья на протяжении двух недель оставалась дома и следовала указаниям врача.

Повторный тест показал отрицательный результат.

Она отметила, что выделила миллион долларов в фонды помощи в борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее коронавирусом заразился российский артист Лев Лещенко, после лечения тесты дали отрицательный результат.