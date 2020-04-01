Российская неделя моды пройдёт онлайн 4 и 5 апреля

Российская неделя моды будет проходить онлайн 4 и 5 апреля.

Как сообщает издание «Дни.ру», об этом заявила Национальная палата моды при поддержке Фонда моды.

Свои коллекции представят и известные, и молодые дизайнеры. Презентации можно будет увидеть на онлайн-платформе Aizel.ru и медиасервисе Megogo.

«Мы призываем поддерживать российских дизайнеров не только привычным тегом #MBFWRussia, но и тегами #stayhome и #stayhomeinfashion», — заявил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Ранее сообщалось, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.

Newinform передавал, что конкурс «Мисс Москва — 2020» будет проводить онлайн-трансляции.