Российская неделя моды пройдёт онлайн 4 и 5 апреля

Короткая ссылка
Российская неделя моды будет проходить онлайн 4 и 5 апреля.
Российская неделя моды пройдёт онлайн 4 и 5 апреля
  • Pixabay

Как сообщает издание «Дни.ру», об этом заявила Национальная палата моды при поддержке Фонда моды.

Свои коллекции представят и известные, и молодые дизайнеры. Презентации можно будет увидеть на онлайн-платформе Aizel.ru и медиасервисе Megogo.

«Мы призываем поддерживать российских дизайнеров не только привычным тегом #MBFWRussia, но и тегами #stayhome и #stayhomeinfashion», — заявил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Ранее сообщалось, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.

Newinform передавал, что конкурс «Мисс Москва — 2020» будет проводить онлайн-трансляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить