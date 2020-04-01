Синоптики назвали «апрельской» погоду в Центральной России в марте

Синоптики Гидрометцентра назвали погоду в марте 2020 года в Центральной России «апрельской», так как в прошедшем месяце было установлено шесть погодных рекордов.

«В марте погоду в Центральной России чаще можно было сравнить с апрельской, но и удивила она резкими переменами, возвратами зимы, несколько раз устанавливался временный снежный покров», — говорится в сообщении на сайте центра.

В Гидрометцентре сообщили, что средняя суточная температура в Москве в марте 2020 года оказалась на +5,9 °C выше нормы, уступив по этому показателю лишь данным 2007 года.

«В марте 2020 года абсолютные максимумы температуры наблюдались шесть раз (7, 8, 9, 26, 27 и 28 марта), а 6 марта абсолютный максимум 1995 года был повторён», — добавили синоптики.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Московском регионе на текущей неделе.



