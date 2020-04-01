Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля

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Анна Лушникова
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Московском регионе на текущей неделе.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля
  • РИА Новости

«Как только погоду стал определять холодный антициклон, под лучами солнца осадки прекратились, температура воздуха начала быстро повышаться. Сегодня утром она была отрицательной, но буквально за четыре часа повысилась и стала положительной. Сегодня дискомфорт будет доставлять только довольно плотный северо-западный ветер. Температура в городе будет в среднем +2…+4 °С», — сказала она.

В последующие дни, по словам синоптика, существенных осадков в Москве не ожидается, температура начнёт постепенно повышаться.

«В ночь на 2 апреля минимальная температура будет 0…+2 °С, дневная температура +4…+6 °С. Среднесуточные показатели приближаются к климатической норме. В конце недели атмосферное давление начнёт постепенно понижаться, будет сказываться влияние атлантического циклона. Показатели станут положительными и в ночные, и в дневные часы. Температурный режим останется таким и в выходные с дневной температурой +6…+8 °С», — сказала Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве в среду, 1 апреля, ожидается до +5 °С.

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