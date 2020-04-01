Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Московском регионе на текущей неделе.

«Как только погоду стал определять холодный антициклон, под лучами солнца осадки прекратились, температура воздуха начала быстро повышаться. Сегодня утром она была отрицательной, но буквально за четыре часа повысилась и стала положительной. Сегодня дискомфорт будет доставлять только довольно плотный северо-западный ветер. Температура в городе будет в среднем +2…+4 °С», — сказала она.

В последующие дни, по словам синоптика, существенных осадков в Москве не ожидается, температура начнёт постепенно повышаться.

«В ночь на 2 апреля минимальная температура будет 0…+2 °С, дневная температура +4…+6 °С. Среднесуточные показатели приближаются к климатической норме. В конце недели атмосферное давление начнёт постепенно понижаться, будет сказываться влияние атлантического циклона. Показатели станут положительными и в ночные, и в дневные часы. Температурный режим останется таким и в выходные с дневной температурой +6…+8 °С», — сказала Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве в среду, 1 апреля, ожидается до +5 °С.