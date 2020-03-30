Юрий Стоянов рассказал, что делает во время режима самоизоляции

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Актёр Юрий Стоянов рассказал, что делает во время режима самоизоляции.
Юрий Стоянов рассказал, что делает во время режима самоизоляции
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он сообщил, что работает над собственной книгой.

«Я не профессиональный писатель и пишу обо всём, что вокруг меня, и всё, что связано с моими друзьями. Это будет моя третья книжка», — заявил артист.

По его словам, он также занимается краской забора и стрижкой яблонь.

Как отметил Стоянов, если есть несколько соток, гитара, компьютер, садовые ножницы и краска, то дня не хватает.

Со своей стороны, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с НСН рассказал, что у него масса занятий.

«Есть книги, есть недоделанные картинки, другие недоделанные вещи. Есть фильмы, есть возможность разобраться в мастерской, доме. Есть возможность никуда не торопиться, спокойно подумать о каких-то важных вещах», — заявил он.

Музыкант добавил, что в нынешних условиях найти себе занятие несложно.

Ранее адвокат Тимур Маршани оценил меры по самоизоляции.

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