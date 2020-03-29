ЦОДД не рекомендовал москвичам выезжать на летней резине из-за погоды

Центр организации дорожного движения предупредил водителей Москвы об опасности выезда на летней резине из-за ожидающейся резкой смены погодных условий.

«Сегодня были рекордные + 17 °С, но уже ночью начнётся резкое похолодание с ветром и дождём. Пожалуйста, оставайтесь дома. Но если всё-таки сильно нужно на улицу, держите дистанцию не менее двух метров от окружающих. А если на машине, не выезжайте на летней резине и будьте аккуратны», — говорится в сообщении центра в Twitter.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 29 марта.

В то же время с 30 марта синоптики прогнозируют резкое похолодание в столице.