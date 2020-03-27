Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своём состоянии

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Писатель Борис Акунин, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал о своём состоянии.
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своём состоянии
  • РИА Новости

«У меня форма средней тяжести», — написал Акунин на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что это «как паршивый затяжной грипп с высокой температурой», при этом, по его словам, «разница в том, что улучшения не происходит».

«Температура доползает до 39, сбиваешь её парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять», — рассказал писатель.

По словам Акунина, он знал, что «опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет «скорая», но, как сообщил писатель, «проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное».

«На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше», — добавил он.

Ранее Акунин сообщил, что у него диагностировали COVID-19.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах.

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