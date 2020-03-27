Учреждения культуры в Удмуртии запускают онлайн-трансляции мероприятий
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В частности, Удмуртская государственная филармония покажет выступления республиканской Академической хоровой капеллы и Государственного симфонического оркестра Удмуртии.
Музей-усадьба им. П.И. Чайковского представит взрослые и детские экскурсии. К трансляциям присоединится и Национальный музей Удмуртии им. К. Герда.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Казанский зооботанический сад будет закрыт на время объявленной в России нерабочей недели.