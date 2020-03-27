Учреждения культуры в Удмуртии запускают онлайн-трансляции мероприятий

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Учреждения культуры Удмуртии проведут онлайн-трансляции мероприятий, рассказали в пресс-службе регионального Минкультуры.
Учреждения культуры в Удмуртии запускают онлайн-трансляции мероприятий
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В частности, Удмуртская государственная филармония покажет выступления республиканской Академической хоровой капеллы и Государственного симфонического оркестра Удмуртии.

Музей-усадьба им. П.И. Чайковского представит взрослые и детские экскурсии. К трансляциям присоединится и Национальный музей Удмуртии им. К. Герда.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казанский зооботанический сад будет закрыт на время объявленной в России нерабочей недели.

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