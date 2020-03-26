Херсонес Таврический запустил онлайн-экскурсии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Обычно мы выкладываем в группе «ВКонтакте» с 12:00 до 13:00 по одному небольшому видеосюжету, где наш экскурсовод рассказывает о памятниках городища», — заявили в пресс-службе музея.
Уже доступны сюжеты об Античном театре, Базилике, а также о сотруднике музея Василии Лисине — участнике Великой Отечественной войны.
Также стало известно, что Казанский зооботанический сад будет закрыт на время объявленной в России нерабочей недели. Как сообщает «Реальное время», он приостановит работу до 5 апреля.
Ранее солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.