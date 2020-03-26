Херсонес Таврический запустил онлайн-экскурсии

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» запустил ежедневные онлайн-экскурсии.
Херсонес Таврический запустил онлайн-экскурсии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Обычно мы выкладываем в группе «ВКонтакте» с 12:00 до 13:00 по одному небольшому видеосюжету, где наш экскурсовод рассказывает о памятниках городища», — заявили в пресс-службе музея.

Уже доступны сюжеты об Античном театре, Базилике, а также о сотруднике музея Василии Лисине — участнике Великой Отечественной войны.

Также стало известно, что Казанский зооботанический сад будет закрыт на время объявленной в России нерабочей недели. Как сообщает «Реальное время», он приостановит работу до 5 апреля.

Ранее солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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