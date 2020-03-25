Солист Мариинского театра прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«На эти дни, естественно, были запланированы спектакли и концерты. Но до 31 марта 2020 года не будет проведена ни одна репетиция. Артисты, сотрудники театра и солисты ушли в неиспользуемый отпуск», — заявил он.

По его словам, зарплата сохранена у всех, кроме сотрудников, работающих по контракту.

Как отметил Самсонов, контракты аннулировались по всему миру.

«Закрыты все учреждения культуры, начиная от нашего театра и заканчивая Метрополитен-опера и Сиднейским оперным театром», — пояснил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области продлён запрет на массовые мероприятия.