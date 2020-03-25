Солист Мариинского театра прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Солист Мариинского театра прокомментировал ситуацию с коронавирусом
  • © Пресс-служба Мосгорздрава РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«На эти дни, естественно, были запланированы спектакли и концерты. Но до 31 марта 2020 года не будет проведена ни одна репетиция. Артисты, сотрудники театра и солисты ушли в неиспользуемый отпуск», — заявил он.

По его словам, зарплата сохранена у всех, кроме сотрудников, работающих по контракту.

Как отметил Самсонов, контракты аннулировались по всему миру.

«Закрыты все учреждения культуры, начиная от нашего театра и заканчивая Метрополитен-опера и Сиднейским оперным театром», — пояснил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области продлён запрет на массовые мероприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить