Солист Мариинского театра прокомментировал ситуацию с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«На эти дни, естественно, были запланированы спектакли и концерты. Но до 31 марта 2020 года не будет проведена ни одна репетиция. Артисты, сотрудники театра и солисты ушли в неиспользуемый отпуск», — заявил он.
По его словам, зарплата сохранена у всех, кроме сотрудников, работающих по контракту.
Как отметил Самсонов, контракты аннулировались по всему миру.
«Закрыты все учреждения культуры, начиная от нашего театра и заканчивая Метрополитен-опера и Сиднейским оперным театром», — пояснил он.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области продлён запрет на массовые мероприятия.