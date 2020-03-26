Синоптик прогнозирует «болотистую» погоду на следующей неделе

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В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду на следующей неделе в центре европейской части России.
Синоптик прогнозирует «болотистую» погоду на следующей неделе
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, погода в начале следующей недели станет более облачной, давление снизится и будет немного ниже нормы.

Синоптик ожидает, что в понедельник ночная температура будет колебаться в пределах 0...+5 °С, а днём воздух прогреется до +7 °С.

Во вторник прогнозируется дальнейшее понижение температуры (ночью до -3 °С, а днём до +6 °С) с сохранением схожей температуры в среду.

«Несмотря на то что в среду будет 1 апреля, я без шуток говорю, какая будет температура. Условий для сильных осадков мы пока не видим. Будет «болотистое», как говорят метеорологи, состояние атмосферы. Порывов ветра тоже не прогнозируем», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об установлении мощнейшего стационарного антициклона над Центральной Россией.

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