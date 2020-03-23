В Гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что летом на большей части территории России ожидается температура около и выше нормы.

«В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов европейской России и западной Сибири температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По словам синоптика, в июне и августе температура также будет около и чуть выше нормы.

Он также сообщил, что «расчёты показывают, что периоды потепления в сентябре обязательно будут, но сентябрь ожидается таким неоднородным».

«Поэтому в среднем будет около нормы. Ничего более определённого сказать не могу», — добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.