Синоптики предупредили о необычном антициклоне над Центральной Россией

Над Центральной Россией в ближайшее время установится мощнейший стационарный антициклон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Его ещё называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: -28…-30 °С. А вот если бы он летом (в июле) пришёл, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку», — сказал синоптик «Российской газете».

По его словам, поскольку он формируется сейчас и просуществует в течение текущей и, возможно, следующей недели, то будет очень большая амплитуда температур.

Так, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха — до -5...-10 °С.

Что касается дневных температур, то, как отметил Вильфанд, со вторника начнётся потепление (+5 °С), а в пятницу воздух может прогреться и до +13…+15 °С.

Как долго продержатся такие показатели, зависит от скорости разрушения антициклона.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 23 марта, ожидается до +2 °С.