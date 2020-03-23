Синоптики предупредили о необычном антициклоне над Центральной Россией

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Над Центральной Россией в ближайшее время установится мощнейший стационарный антициклон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптики предупредили о необычном антициклоне над Центральной Россией
  • © Андрей Никеричев

«Его ещё называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: -28…-30 °С. А вот если бы он летом (в июле) пришёл, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку», — сказал синоптик «Российской газете».

По его словам, поскольку он формируется сейчас и просуществует в течение текущей и, возможно, следующей недели, то будет очень большая амплитуда температур.

Так, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха — до -5...-10 °С.

Что касается дневных температур, то, как отметил Вильфанд, со вторника начнётся потепление (+5 °С), а в пятницу воздух может прогреться и до +13…+15 °С. 

Как долго продержатся такие показатели, зависит от скорости разрушения антициклона. 

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 23 марта, ожидается до +2 °С

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