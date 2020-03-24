Китай вывел на орбиту группу спутников

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщает China News Network.

Уточняется, что 30 космических аппаратов были запущены с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2-Си».

По данным портала, запуск был произведён с космодрома Сичан в 11:43 по местному времени (06:43 мск).

Отмечается, что спутники будут использоваться для исследований электромагнитного поля планеты и технических испытаний.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Позднее все спутники были выведены на заданные орбиты.