Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок.

Соответствующий пост в Twitter он опубликовал после того, как Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb.

«Этим пуском мы доказали, что наши средства выведения готовы к оперативному развёртыванию многоспутниковых группировок сложной орбитальной конфигурации», — написал он.

Этим пуском мы доказали, что наши средства выведения готовы к оперативному развёртыванию многоспутниковых группировок сложной орбитальной конфигурации. pic.twitter.com/bYBdf2U94P — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 22, 2020

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Позднее все спутники были выведены на заданные орбиты.