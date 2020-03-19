В московском метро приостановили выступления музыкантов

В Московском метрополитене приостановлены выступления музыкантов, заявили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает kp.ru.

«Временно будут приостановлены выступления участников проекта «Музыка в метро» и работа экскурсионного бюро «Метротур», а также проекта «Экскурсии в метро». Забота о безопасности людей — наша приоритетная задача», — заявил заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов.

Кроме того, с 19 марта для посетителей закрываются павильон Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала и Центр профориентации метрополитена на станции «Выставочная».

Все культурные мероприятия в инфраструктуре метро и МЦД также отменены.

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