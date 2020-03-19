В московском метро приостановили выступления музыкантов

Короткая ссылка
В Московском метрополитене приостановлены выступления музыкантов, заявили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В московском метро приостановили выступления музыкантов
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

«Временно будут приостановлены выступления участников проекта «Музыка в метро» и работа экскурсионного бюро «Метротур», а также проекта «Экскурсии в метро». Забота о безопасности людей — наша приоритетная задача», — заявил заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов.

Кроме того, с 19 марта для посетителей закрываются павильон Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала и Центр профориентации метрополитена на станции «Выставочная».

Все культурные мероприятия в инфраструктуре метро и МЦД также отменены.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ограничили работу образовательных и спортивных учреждений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить