Французский музыкант решил остаться в Суздале из-за ситуации с коронавирусом в Европе

Французский пианист и композитор Николя Челоро решил остаться в Суздале из-за ситуации с коронавирусом в Европе.

«Отменились мартовские и апрельские концерты в Татарстане, в Екатеринбурге, Кемерове, в Ясной Поляне, под вопросом концерт в Крыму, отменились майские гастроли в Алжире, июньские концерты во Франции, под вопросом концерты в Швейцарии», — цитирует его tv-mig.ru.

По словам музыканта, возникают трудности не только с выступлениями, но и с перелётами.

Как рассказал Челоро, он думает остаться в России до лета.

«Из-за отмены концертов мне просто нечего делать в Париже. Может, летом коронавирус не будет так активен из-за жары. Лучше я буду здесь», — добавил он.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.