Гаспарян прокомментировал сообщение о смерти Лимонова

Политолог и журналист Армен Гаспарян прокомментировал сообщение о смерти писателя Эдуарда Лимонова.

В беседе с Newinform он заявил, что это потеря для отечественной современной литературы и политики.

«У Лимонова была какая-то идеологическая платформа. У многих её до сих пор нет. Он был последовательным», — сказал Гаспарян.

По его мнению, во многом Лимонов является одним из символов конца 1980-х — начала 1990-х годов.

Ранее публицист Анатолий Вассерман в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Лимонова.