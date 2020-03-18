Гаспарян прокомментировал сообщение о смерти Лимонова
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- РИА Новости
В беседе с Newinform он заявил, что это потеря для отечественной современной литературы и политики.
«У Лимонова была какая-то идеологическая платформа. У многих её до сих пор нет. Он был последовательным», — сказал Гаспарян.
По его мнению, во многом Лимонов является одним из символов конца 1980-х — начала 1990-х годов.
Ранее публицист Анатолий Вассерман в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Лимонова.