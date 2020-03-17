Вассерман выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Лимонова

Публицист Анатолий Вассерман в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского писателя Эдуарда Лимонова.

«Многое из того, что он делал, представляется мне хотя и крайним по форме, но очень серьёзным по содержанию. Он ставил много вопросов, важных, но нерешённых», — сказал Вассерман.

По мнению публициста, как писатель Эдуард Лимонов будет по достоинству оценён «ещё через несколько десятилетий».

«Сейчас в литературной среде такая неразбериха, что ясно одно: нынешние критерии оценки писателей долго не проживут», — заключил он.

Друг Эдуарда Лимонова, военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин также поделился своими воспоминаниями о писателе.

«Русская литература потеряла одного из последних великих писателей XX века, мировых писателей с заслуженной славой. Он всему назло оставался собой и смог прожить именно ту жизнь, которую себе запланировал. С его уходом закончилась целая эпоха, в том числе и в политике. Эту потерю можно будет осознать, только когда мы останемся наедине с собой и поймём, сколько всего вместе с ним ушло», — сказал Шурыгин.

Российский писатель и политик Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет.