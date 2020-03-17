Джаред Лето заявил, что медитировал в пустыне и не знал о коронавирусе

Актёр и музыкант Джаред Лето рассказал, что провёл 12 дней без связи, медитируя в пустыне, и не знал о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

На своей странице в Instagram артист рассказал, что, находясь в пустыне, не имел представления о происходящем и будто бы вернулся в другой мир.

«Взрыв мозга, мягко говоря. Я получаю сообщения от друзей и семьи со всего мира и навёрстываю упущенное. Надеюсь, вы и ваши близкие в порядке. Шлю всем позитивную энергию. Оставайтесь внутри. Оставайтесь в безопасности», — написал артист в Instagram.

Ранее стало известно о переносе съёмок сиквелов «Аватара» из-за коронавируса.