Джаред Лето заявил, что медитировал в пустыне и не знал о коронавирусе
- @jaredleto
На своей странице в Instagram артист рассказал, что, находясь в пустыне, не имел представления о происходящем и будто бы вернулся в другой мир.
«Взрыв мозга, мягко говоря. Я получаю сообщения от друзей и семьи со всего мира и навёрстываю упущенное. Надеюсь, вы и ваши близкие в порядке. Шлю всем позитивную энергию. Оставайтесь внутри. Оставайтесь в безопасности», — написал артист в Instagram.
Ранее стало известно о переносе съёмок сиквелов «Аватара» из-за коронавируса.