Джаред Лето заявил, что медитировал в пустыне и не знал о коронавирусе

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Актёр и музыкант Джаред Лето рассказал, что провёл 12 дней без связи, медитируя в пустыне, и не знал о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Джаред Лето заявил, что медитировал в пустыне и не знал о коронавирусе
  • @jaredleto
  • Instagram

На своей странице в Instagram артист рассказал, что, находясь в пустыне, не имел представления о происходящем и будто бы вернулся в другой мир. 

«Взрыв мозга, мягко говоря. Я получаю сообщения от друзей и семьи со всего мира и навёрстываю упущенное. Надеюсь, вы и ваши близкие в порядке. Шлю всем позитивную энергию. Оставайтесь внутри. Оставайтесь в безопасности», — написал артист в Instagram.

Ранее стало известно о переносе съёмок сиквелов «Аватара» из-за коронавируса.

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