Третьяковская галерея закроется для посетителей

Государственная Третьяковская галерея будет закрыта с 18 марта по 10 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Третьяковская галерея закроется с завтрашнего дня. Не сегодня, так как это чрезвычайная мера и мы должны к этому подготовиться, предупредить наших посетителей — тех, кто купил билеты заранее или планировал посетить музей в эти дни, приобретя билеты в кассе», — приводит ТАСС слова генерального директора галереи Зельфиры Трегуловой.

Она отметила, что решение о закрытии музея для публики было принято для того, чтобы он не стал «местом распространения крайне опасной инфекции».

Ранее в Третьяковской галерее заявили об отмене детских групповых экскурсий.