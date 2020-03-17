Третьяковская галерея закроется для посетителей

Короткая ссылка
Государственная Третьяковская галерея будет закрыта с 18 марта по 10 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Третьяковская галерея закроется для посетителей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Третьяковская галерея закроется с завтрашнего дня. Не сегодня, так как это чрезвычайная мера и мы должны к этому подготовиться, предупредить наших посетителей — тех, кто купил билеты заранее или планировал посетить музей в эти дни, приобретя билеты в кассе», — приводит ТАСС слова генерального директора галереи Зельфиры Трегуловой.

Она отметила, что решение о закрытии музея для публики было принято для того, чтобы он не стал «местом распространения крайне опасной инфекции».

Ранее в Третьяковской галерее заявили об отмене детских групповых экскурсий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить