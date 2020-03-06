В музеях прокомментировали ситуацию с посещаемостью из-за коронавируса

Короткая ссылка
В российских музеях прокомментировали ситуацию с посещаемостью в связи с распространением коронавируса.
В музеях прокомментировали ситуацию с посещаемостью из-за коронавируса
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В Государственной Третьяковской галерее заявили об отмене детских групповых экскурсий.

Заместитель гендиректора по развитию Татьяна Мрдуляш отметила, что при этом музей продолжает работать и с Китаем, и с Италией, а также планирует выставки в Финляндии и во Франции.

«Наверное, в перспективе коронавирус скажется на общих показателях. Да, это форс-мажор, который никто не учитывал при планировании года и не мог предвидеть», — уточнила она.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что музей не намерен отказываться от планов проведения выставок китайского искусства и молодых корейских художников.

В ГМИИ имени А.С. Пушкина заявили, что ситуация с коронавирусом никак не отразилась на работе музея.

А в пресс-службе музеев Кремля сказали, что снижение туристического потока им только на пользу, поскольку популярность пагубно сказывается на сохранности музейных объектов.

Ранее портал Nation News сообщал, что Эрмитаж станет площадкой для Тотального диктанта в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить