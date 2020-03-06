В музеях прокомментировали ситуацию с посещаемостью из-за коронавируса

В российских музеях прокомментировали ситуацию с посещаемостью в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает газета «Известия».

В Государственной Третьяковской галерее заявили об отмене детских групповых экскурсий.

Заместитель гендиректора по развитию Татьяна Мрдуляш отметила, что при этом музей продолжает работать и с Китаем, и с Италией, а также планирует выставки в Финляндии и во Франции.

«Наверное, в перспективе коронавирус скажется на общих показателях. Да, это форс-мажор, который никто не учитывал при планировании года и не мог предвидеть», — уточнила она.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что музей не намерен отказываться от планов проведения выставок китайского искусства и молодых корейских художников.

В ГМИИ имени А.С. Пушкина заявили, что ситуация с коронавирусом никак не отразилась на работе музея.

А в пресс-службе музеев Кремля сказали, что снижение туристического потока им только на пользу, поскольку популярность пагубно сказывается на сохранности музейных объектов.

Ранее портал Nation News сообщал, что Эрмитаж станет площадкой для Тотального диктанта в Санкт-Петербурге.