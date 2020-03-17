В Подмосковье запускают онлайн-экскурсии по музеям из-за ситуации с коронавирусом

В Московской области запускают онлайн-экскурсии по музеям из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по туризму.

Экспозиции и выставки можно будет увидеть на туристическом портале Подмосковья. Среди участников — музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Серпуховский историко-художественный музей и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина.

Также стало известно, что в Удмуртии заработала горячая линия по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее краснодарские вузы начали вводить дистанционное обучение для студентов из-за ситуации с коронавирусом.