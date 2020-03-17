Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

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Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
  • @littlebigband
  • Instagram

Об этом сообщается в официальном аккаунте Little Big в Instagram.

В посте отмечается, что в последние дни коллектив чаще всего спрашивают, поедет ли Красилов на Евровидение.

«Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — заявили музыканты.

Клип Little Big на песню Uno впервые был показан 12 марта. Видео стало самым популярным среди всех роликов, присланных участниками конкурса 2020 года. К настоящему моменту его посмотрели почти 29 млн человек.

Многие пользователи называли главной изюминкой клипа выступление танцора Дмитрия Красилова. Зрители настаивали на его участии в конкурсе, отмечая, что без артиста выступление группы будет не таким удачным. На платформе Change.org была создана петиция под названием «Возьмите Дмитрия Красилова (Пухляш) в сборную на Евровидение-2020». Её подписали почти 7 тыс. человек.

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