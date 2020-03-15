В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

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В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
  • © Eurovision Song Contest

Петиция под названием «Возьмите Дмитрия Красилова (Пухляш) в сборную на Евровидение-2020» была создана 13 марта на платформе Change.org. На момент публикации новости её подписали более 650 человек.

Автор петиции в своём обращении к пользователям платформы подчеркнул, что Дмитрий Красилов является изюминкой клипа, а без него выступление Little Big будет не таким.

«Его роль в клипе занимала немалую часть, и она нашла своё признание среди зрителей», — говорится в сообщении автора.

Премьера клипа Little Big на песню Uno состоялась 12 марта. Уже через два дня видео стало самым популярным среди всех роликов, присланных участниками конкурса нынешнего года. К настоящему моменту клип набрал более 19 млн просмотров.

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