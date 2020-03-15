Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров
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Видео появилось в сети вечером 12 марта и быстро завоевало международную популярность. Клип попал в тренды YouTube и стал самым просматриваемым роликом среди всех видео, присланных участниками конкурса 2020 года.
На втором месте — украинская группа Go-A. Её клип на песню «Соловей» набрал 1,6 млн просмотров.
Ранее в сети появилась петиция с призывом отправить на конкурс «Евровидение-2020» вместе с коллективом Little Big снявшегося в клипе на песню Uno танцора Дмитрия Красилова.