Клип Little Big для Евровидения набрал 11 млн просмотров
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Премьера видео состоялась 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант». Сразу после этого клип был опубликован на YouTube-канале Евровидения и стал самым популярным среди всех роликов, присланных участниками конкурса этого года.
Премьера была позитивно встречена зрителями. Многие оценили зажигательный ритм и запоминающийся текст и предположили, что российские исполнители успешно выступят в Роттердаме.
Ранее танцор из клипа рассказал kp.ru, поедет ли он на конкурс.