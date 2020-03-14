Клип Little Big для Евровидения набрал 11 млн просмотров

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Клип Little Big на песню Uno, с которой группа представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 11 млн просмотров на YouTube.
Клип Little Big для Евровидения набрал 11 млн просмотров
  • © Eurovision Song Contest

Премьера видео состоялась 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант». Сразу после этого клип был опубликован на YouTube-канале Евровидения и стал самым популярным среди всех роликов, присланных участниками конкурса этого года.

Премьера была позитивно встречена зрителями. Многие оценили зажигательный ритм и запоминающийся текст и предположили, что российские исполнители успешно выступят в Роттердаме.

Ранее танцор из клипа рассказал kp.ru, поедет ли он на конкурс.

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