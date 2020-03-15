Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ждать в начале следующей недели в Москве.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости
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«В самом начале недели в Москве и области ожидается холодная погода. В ночь на понедельник температура -7…-9 °С в Москве, по области — до -12 °С. А вот днём температура будет положительной — +2…+4 °С. Во вторник и среду днём ожидается +2…+5 °С, а ночью 0…-3 °С. В четверг дневная температура повысится — +7…+8 °С, ночью прогнозируется 0…+2 °С», — сказал он.

Синоптик отметил, что, по предварительным прогнозам, в следующие выходные произойдёт очередное понижение температуры.

«Расчёты говорят о том, что ночные температуры -1…-6 °С, а днём около 0 °С. Но я хотел бы сразу предупредить, что говорить о морозах не стоит, потому что только сегодня и завтра температура приблизится к своим многолетним значениям. То есть тем значениям, которые характерны и свойственны для европейской территории страны. Всё, что было до этого, вот это было необычно, так как температура была выше нормы на 10—12 °С», — добавил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве 15 марта ожидается до -3 °С.

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