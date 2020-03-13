Синоптик предупредила о снеге в Москве в выходные

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Полина Полетаева
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в предстоящие выходные.
Синоптик предупредила о снеге в Москве в выходные
  • АГН «Москва»

«Погода будет ветреная и сырая. В выходные дни у нас продолжится адвекция холодного воздуха. То есть ветер сохранится, ожидаются порывы до 15—20 м/с», — рассказала она. 

По словам Поздняковой, наиболее «неблагоприятной и неожиданной» погода будет в воскресенье. 

«Потому что вечером в субботу у нас начнутся осадки в виде мокрого снега. И снег с ветром продолжится в ночь на воскресенье. Поэтому утром в воскресенье уже установится временный снежный покров. Снег особенно таять не будет, потому что температура ожидается около 0 °С. Поэтому сутки с небольшим снежный покров в Москве продержится», — сказала она.

Синоптик отметила, что в последующие дни «интенсивные осадки сойдут на нет».

«Но холодная погода сохранится. В ночные часы возможно понижение температуры до -5 °С. Ожидается, что дневная температура не превысит отметку 0 °С», — добавила она.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве 13 марта ожидается до +7 °С.

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