Пелагея стала заслуженной артисткой России
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- РИА Новости
Профессора Московского политехнического университета Андрея Дубова и художественного руководителя театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва Наталию Касаткину наградят орденами Дружбы, а артисту Норильского заполярного театра драмы имени В. Маяковского Сергею Ребрию вручат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Кроме того, звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присудили продюсеру Юрию Аксюте, художественному руководителю Государственного омского русского народного хора Александру Зобову, ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому и профессору театрального института имени Бориса Щукина Ирине Филипповой.
Заслуженными художниками России были признаны Иван Данилов, Александр Кузнецов, Виктор Рогачёв и Виктор Цаллагов.
В документе отмечается, что награды были присуждены за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Ранее певец Юрий Антонов, а также актрисы Ирина Муравьёва и Лилия Юдина были удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени.