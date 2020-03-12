Пелагея стала заслуженной артисткой России

Певицы Пелагея и Аида Гарифуллина, а также артисты Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова и Владимир Шкляров удостоены почётного звания «Заслуженный артист России». Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Профессора Московского политехнического университета Андрея Дубова и художественного руководителя театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва Наталию Касаткину наградят орденами Дружбы, а артисту Норильского заполярного театра драмы имени В. Маяковского Сергею Ребрию вручат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Кроме того, звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присудили продюсеру Юрию Аксюте, художественному руководителю Государственного омского русского народного хора Александру Зобову, ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому и профессору театрального института имени Бориса Щукина Ирине Филипповой.

Заслуженными художниками России были признаны Иван Данилов, Александр Кузнецов, Виктор Рогачёв и Виктор Цаллагов.

В документе отмечается, что награды были присуждены за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее певец Юрий Антонов, а также актрисы Ирина Муравьёва и Лилия Юдина были удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени.