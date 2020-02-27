Путин присвоил ордена Юрию Антонову и Ирине Муравьёвой

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Певец Юрий Антонов, а также актрисы Ирина Муравьёва и Лилия Юдина удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин присвоил ордена Юрию Антонову и Ирине Муравьёвой
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Руководителя Московского музыкально-драматического театра «Ромэн» Николая Сличенко наградят орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как отмечается в документе, артистам присудили награды за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Орден «За заслуги перед Отечеством» был учреждён в 1994 году и вручается за особые достижения в различных сферах деятельности, связанных в том числе с развитием культуры и искусства.

В числе известных кавалеров ордена — балерина Майя Плисецкая, художник Зураб Церетели, режиссёр Марк Захаров, актёры Леонид Броневой, Владимир Зельдин, Олег Табаков и многие другие.

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