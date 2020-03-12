Вильфанд прогнозирует «лёгкую зиму» в Москве в выходные

В Москве в ближайшие выходные возможно возвращение «лёгкой зимы», ожидаются дождь со снегом, метель и понижение температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень интересная погода нас ждёт. В субботу (14 марта. — RT) днём дождь, переходящий в снег, местами ветер с порывами до 17 м/с. Температура около полудня будет +4...+6 °С, затем она начнёт понижаться, уже к вечеру она опустится до -6 °С», — цитирует его ТАСС.

В ночь с 14 на 15 марта также ожидаются метель и порывистый ветер, а днём в воскресенье, 15 марта, температура составит 0...-2 °С.

«Заметная гололедица также будет в эти дни. То есть нас ждёт такая «лёгкая зима», — заключил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили об «арктическом» похолодании в Центральном федеральном округе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News также оценил перспективы погодных аномалий.