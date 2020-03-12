В Гидрометцентре предупредили о приходе холодов из Арктики

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В Гидрометцентре России предупредили о резком похолодании в Центральном федеральном округе в связи с «арктическим вторжением холодной воздушной массы».
В Гидрометцентре предупредили о приходе холодов из Арктики
  • РИА Новости

Как уточняется, в ночь на пятницу, 13 марта, мощный циклон пересечёт границу России. В Северо-Западном и Центральном округах пройдут осадки, прогнозируется усиление ветра до 15—20 м/с, местами до 24 м/с. Температура в столичном регионе днём составит +5...+7 °С.

В субботу, 14 марта, циклон переместится на северо-восток, в его тыловой части — в центре и на севере европейской территории России начнётся стремительное похолодание.

Температура ночью составит -3…+3 °С, днём 0…+7 °С, к вечеру она резко понизится до умеренно отрицательных значений. Днём ожидается дождь, мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололедице. 

В воскресенье, 15 марта, в Центральной России ожидается снег, в отдельных районах — метель при ветре до 17 м/с, температура ночью составит -5…-12 °С, днём 0…-7 °С.

Ранее синоптик Юрий Куткевич в беседе с kp.ru предупредил о приближении холодов к Санкт-Петербургу.

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