Синоптик предупредила о похолодании в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что похолодание в столице ожидается в конце недели.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что в предстоящие выходные столбики термометров опустятся ниже 0 °С и пойдёт снег.

«Сегодняшний день, 11 марта, можно назвать самым тёплым. Начиная с четверга температура начнёт падать», — уточнила синоптик.

По её словам, заморозки начнутся в пятницу. Холодный фронт с севера резко понизит температуру до +3... +5 °С днём и ночью.

«В выходные температура опустится до -1 °С днём, а ночью до -6 °С, что приблизит показатели к норме», — добавила Елена Волосюк.

Синоптик также уточнила, что в будние дни ожидаются дожди, а на выходных выпадет снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал прогноз о «малиновом» лете в России, который дали в центре погоды «Фобос».