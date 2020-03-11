Синоптик предупредила о похолодании в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что похолодание в столице ожидается в конце недели.
Синоптик предупредила о похолодании в Москве
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что в предстоящие выходные столбики термометров опустятся ниже 0 °С и пойдёт снег.

«Сегодняшний день, 11 марта, можно назвать самым тёплым. Начиная с четверга температура начнёт падать», — уточнила синоптик.

По её словам, заморозки начнутся в пятницу. Холодный фронт с севера резко понизит температуру до +3... +5 °С днём и ночью.

«В выходные температура опустится до -1 °С днём, а ночью до -6 °С, что приблизит показатели к норме», — добавила Елена Волосюк.

Синоптик также уточнила, что в будние дни ожидаются дожди, а на выходных выпадет снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал прогноз о «малиновом» лете в России, который дали в центре погоды «Фобос».

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