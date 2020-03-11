Синоптик предупредила о похолодании в Москве
- РИА Новости
В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что в предстоящие выходные столбики термометров опустятся ниже 0 °С и пойдёт снег.
«Сегодняшний день, 11 марта, можно назвать самым тёплым. Начиная с четверга температура начнёт падать», — уточнила синоптик.
По её словам, заморозки начнутся в пятницу. Холодный фронт с севера резко понизит температуру до +3... +5 °С днём и ночью.
«В выходные температура опустится до -1 °С днём, а ночью до -6 °С, что приблизит показатели к норме», — добавила Елена Волосюк.
Синоптик также уточнила, что в будние дни ожидаются дожди, а на выходных выпадет снег.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал прогноз о «малиновом» лете в России, который дали в центре погоды «Фобос».