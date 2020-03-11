Названы самые популярные города-герои для путешествий на 9 Мая

Стали известны самые популярные города-герои для путешествий на 9 Мая.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сервис Tvil.ru.

В список попали Севастополь, Санкт-Петербург, Волгоград, Керчь и Москва.

По оценке экспертов, туристы бронируют поездки на День Победы на срок от 1,3 до 5,1 ночи и тратят на аренду жилья от 2,3 тыс. до 3,7 тыс. рублей в сутки.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что специалисты аналитического центра «Aвито Недвижимость» рассказали о наиболее популярных туристических направлениях среди россиян внутри страны.