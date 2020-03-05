Названы самые популярные направления среди российских туристов внутри страны

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Специалисты аналитического центра «Aвито Недвижимость» рассказали о наиболее популярных туристических направлениях среди россиян внутри страны.
Названы самые популярные направления среди российских туристов внутри страны
  • РИА Новости

Как сообщает «ПолитЭксперт», специалисты изучили информацию о просмотрах объявлений о краткосрочной аренде жилья на курортах и в 25 туристических городах за период с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.

По итогам исследования, россияне чаще всего интересовались Сочи.

Второе место заняла Москва, на третьем — горнолыжный курорт Красная Поляна. 

Россияне также проявляли интерес к городам, расположенным в зонах более морозного климата. По мнению экспертов, эта тенденция связана с аномально тёплой зимой. 

Ранее, как сообщал Nation News, в Ассоциации туроператоров России рассказали о самых популярных направлениях весной 2020 года среди российских туристов.

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