Мультфильм «Маша и Медведь» запустят на Центральном телевидении Китая

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Два сезона российского мультсериала «Маша и Медведь» запустят на детском направлении Центрального телевидения Китая с 12 марта.
Мультфильм «Маша и Медведь» запустят на Центральном телевидении Китая
  • © Кадр: видео YouTube/ Маша и Медведь

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.

«С 12 марта мультсериал «Маша и Медведь», первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV — телеканале CCTV14», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьера последует запуску «Маши и Медведя» в одном из самых популярных медиа-приложений в стране Xigua Video в преддверии китайского Нового года 2020.

Ранее сообщалось мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.

Мультсериал на данный момент переведён на 39 языков и вещается в более чем 150 странах мира.

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