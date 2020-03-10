Мультфильм «Маша и Медведь» запустят на Центральном телевидении Китая
- © Кадр: видео YouTube/ Маша и Медведь
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.
«С 12 марта мультсериал «Маша и Медведь», первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV — телеканале CCTV14», — говорится в сообщении.
Отмечается, что премьера последует запуску «Маши и Медведя» в одном из самых популярных медиа-приложений в стране Xigua Video в преддверии китайского Нового года 2020.
Ранее сообщалось мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Мультсериал на данный момент переведён на 39 языков и вещается в более чем 150 странах мира.