Стали известны любимые мультфильмы россиян

Большинство россиян назвали «Ну, погоди!» своим самым любимым мультфильмом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам исследования, 65% россиян поставили «Ну, погоди!» на первое место среди самых любимых мультфильмов.

При этом его смотрели 80% опрошенных.

Второе и третье места в списке самых популярных мультфильмов заняли «Каникулы в Простоквашино» (31%) и «Маша и медведь» (16%).

Кроме того, в рейтинг лучших также вошли «Винни-Пух» (13%), «Чебурашка и крокодил Гена» (10%), «Кот Леопольд» и «Ежик в тумане» (по 8%).

Отмечается, что в опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

В конце мая Inforeactor со ссылкой на опрос сервиса Tvil.ru сообщил, что самым любимым музеем большинство россиян считают Петергоф.