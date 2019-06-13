Стали известны любимые мультфильмы россиян

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Большинство россиян назвали «Ну, погоди!» своим самым любимым мультфильмом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам исследования, 65% россиян поставили «Ну, погоди!» на первое место среди самых любимых мультфильмов.

При этом его смотрели 80% опрошенных.

Второе и третье места в списке самых популярных мультфильмов заняли «Каникулы в Простоквашино» (31%) и «Маша и медведь» (16%).

Кроме того, в рейтинг лучших также вошли «Винни-Пух» (13%), «Чебурашка и крокодил Гена» (10%), «Кот Леопольд» и «Ежик в тумане» (по 8%).

Отмечается, что в опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

В конце мая Inforeactor со ссылкой на опрос сервиса Tvil.ru сообщил, что самым любимым музеем большинство россиян считают Петергоф.

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