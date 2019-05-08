Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса узнал, какие фильмы о Великой Отечественной войне жители страны любят больше всего.
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
  • РИА Новости

Первое место досталось фильму «В бой идут одни старики» Леонида Быкова — 26%.

20% опрошенных выделили ленту «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого.

Третьей в списке стала картина «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука с 15%.

В рейтинг также вошли «17 мгновений весны», «Офицеры», «Летят журавли» и другие фильмы.

Опрос был проведён 3 мая, в нём приняли участие 1,6 тыс. человек. 

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в столице, примут участие более 1 млн человек.

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