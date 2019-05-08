Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
- РИА Новости
Первое место досталось фильму «В бой идут одни старики» Леонида Быкова — 26%.
20% опрошенных выделили ленту «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого.
Третьей в списке стала картина «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука с 15%.
В рейтинг также вошли «17 мгновений весны», «Офицеры», «Летят журавли» и другие фильмы.
Опрос был проведён 3 мая, в нём приняли участие 1,6 тыс. человек.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в столице, примут участие более 1 млн человек.