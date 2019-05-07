ВЦИОМ: 48% россиян примут участие в торжествах по случаю 9 мая

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По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около половины жителей страны намерены принять участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Как уточняет РИА Новости, в парадах и шествиях 9 мая примут участие 48% жителей России, 20% респондентов планируют поздравить ветеранов, 19% опрошенных намерены смотреть салют.

Также, по данным агентства, во ВЦИОМ узнали, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк».

У 42% опрошенных акция вызывает гордость за страну и предков.

Для 21% респондентов — это память об отцах и дедах, для 11% — боль и грусть, для 10% — радость и счастье. 

Опрос был проведён 3 мая, в нём приняли участие 1600 человек старше 18 лет. 

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в столице, примут участие более 1 млн человек.

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