ВЦИОМ: 48% россиян примут участие в торжествах по случаю 9 мая
Как уточняет РИА Новости, в парадах и шествиях 9 мая примут участие 48% жителей России, 20% респондентов планируют поздравить ветеранов, 19% опрошенных намерены смотреть салют.
Также, по данным агентства, во ВЦИОМ узнали, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк».
У 42% опрошенных акция вызывает гордость за страну и предков.
Для 21% респондентов — это память об отцах и дедах, для 11% — боль и грусть, для 10% — радость и счастье.
Опрос был проведён 3 мая, в нём приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в столице, примут участие более 1 млн человек.