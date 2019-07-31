Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.
«Маша и Медведь» сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за всё время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 млрд просмотров», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что «Маша и Медведь» является третьим по популярности мультфильмом у россиян.
В январе один из эпизодов мультфильма «Маша и Медведь» вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.