Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.

«Маша и Медведь» сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за всё время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 млрд просмотров», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Маша и Медведь» является третьим по популярности мультфильмом у россиян.

В январе один из эпизодов мультфильма «Маша и Медведь» вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.