Названы главные опасности от изменения климата для России
«По оценкам группы российских учёных, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», — цитирует РИА Новости Кислова.
По его словам, наводнения не представляют для России сильной угрозы.
Он уточнил, что для таких регионов, как Ставропольский край и Калмыкия, основной проблемой является прогрессирующая засушливость.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогноз Британской метеорологической службы о том, что каждое последующее пятилетие может быть теплее предыдущего.