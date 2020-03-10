Названы главные опасности от изменения климата для России

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Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов рассказал, что засухи и таяние вечной мерзлоты и могут сказаться на благосостоянии России.

«По оценкам группы российских учёных, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», — цитирует РИА Новости Кислова.

По его словам, наводнения не представляют для России сильной угрозы.

Он уточнил, что для таких регионов, как Ставропольский край и Калмыкия, основной проблемой является прогрессирующая засушливость.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогноз Британской метеорологической службы о том, что каждое последующее пятилетие может быть теплее предыдущего.

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