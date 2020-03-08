Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Мадейры

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов португальского архипелага Мадейра, передаёт Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Мадейры
  • Reuters

Отмечается, что эпицентр толчков находился в 52 км к югу от города Фуншал.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В январе сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на востоке Румынии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить