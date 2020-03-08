Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Мадейры

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов португальского архипелага Мадейра, передаёт Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр толчков находился в 52 км к югу от города Фуншал.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В январе сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на востоке Румынии.