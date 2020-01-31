В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на востоке Румынии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

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