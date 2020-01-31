В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на востоке Румынии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Отмечается, что толчки были зафиксированы в 4:26 мск в румынском жудеце (уезде) Вранча.
Очаг землетрясения залегал на глубине 140 километров.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции в Эгейском море.
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