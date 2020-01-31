У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7
Сейсмологи зафиксировали у берегов Ямайки землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.
- globallookpress.com
Эпицентр землетрясения находился в 197 км к юго-западу от города Лоренгау в Папуа — Новой Гвинее.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции в Эгейском море.
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