У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмологи зафиксировали у берегов Ямайки землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 197 км к юго-западу от города Лоренгау в Папуа — Новой Гвинее.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции в Эгейском море.