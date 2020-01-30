Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции в Эгейском море.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции
  • Reuters

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. 

Землетрясение было зафиксировано в 13:21 по местному времени (14:21 мск). Эпицентр находился в 93 километрах к юго-востоку от острова Карпатос, входящего в группу островов Додеканес. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки зафиксированы в 72 км на восток-юго-восток от острова Карпатос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить