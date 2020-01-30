Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции в Эгейском море.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение было зафиксировано в 13:21 по местному времени (14:21 мск). Эпицентр находился в 93 километрах к юго-востоку от острова Карпатос, входящего в группу островов Додеканес. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки зафиксированы в 72 км на восток-юго-восток от острова Карпатос.