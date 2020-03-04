Наталья Бондарчук прокомментировала сообщения о госпитализации Инны Макаровой

Актриса Наталья Бондарчук прокомментировала сообщения о госпитализации своей матери, народной артистки СССР Инны Макаровой.

«Да, мама в больнице. Она всё время теперь по больницам. А что вы хотите? Всё-таки 94-й год маме пошёл», — заявила Бондарчук в беседе с kp.ru.

По её словам, она не намерена делиться подробностями о состоянии матери.

Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга в Сибири. После окончания ВГИКа была зачислена в Театр-студию киноактёра. Известна по фильмам «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова», «Высота», «Девчата». Была замужем за режиссёром Сергеем Бондарчуком. Её вторым супругом стал академик Михаил Перельман.

27 февраля сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы после перенесённого микроинсульта.